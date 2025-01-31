

Экономика Грузии выросла на 9,5% в 2024 году - «Грузстат»

31.01.2025 15:13





По предварительной оценке Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), в декабре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 6,7%, а в целом за 2024 год – 9,5%.



В декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая сферы, транспорт и складское хозяйство, торговля, а также сфера информации и связи. В обрабатывающей промышленности наблюдалась тенденция к снижению, отмечается в докладе «Грузстата».



В декабре число новых зарегистрированных предприятий составило 6045, что на 16,7% больше, чем в 2023-м. Оборот предприятий-плательщиков НДС в декабре 2024 года вырос на 10,1% в годовом выражении, достигнув 16,5 млрд лари.





Напомним, правительство несколько раз пересматривало прогноз экономического роста на 2024 год и в итоге увеличило его до 9%. Бюджет на 2025 год был запланирован с учетом экономического роста в 6%.



Между тем грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал экономический рост в 9,5% «результатом правильной политики правительства и созданного им качественного законодательства».



«Мы превзошли показатель 2023 года, когда он составлял 7,8%. 9,5% свидетельствует о том, что у нас очень хорошие экономические тенденции. Грузия также заняла первое место в прошлом году не только в более широком регионе, но и в Европе. Ни одна другая страна не демонстрирует темпы экономического роста на уровне 9,5%… Это результат соответствующего налогового режима и, прежде всего, сохранения мира в стране», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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