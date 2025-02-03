

Расследование iFact предполагает, что российская нефть поступает в Европу через Грузию

03.02.2025 15:25





Специализирующееся на журналистских расследованиях iFact, местное СМИ, 22 января опубликовало журналистское расследование под названием «Невидимый груз: путь санкционированной нефти из России в Европу», в котором высказано предположение, что российская нефть поступает в Европу через Грузию.



По данным iFact, в 2023–2024 годах в Испанию из Грузии поступило 99 тыс. тонн грузинской нефти на общую сумму 49 млн евро.



Издание говорит о двух сомнительных обстоятельствах: 1. Грузия не будет добывать такой объем нефти; 2. Эти данные по экспорту отсутствуют в базе данных Национальной службы статистики Грузии, но имеются в Испании.



iFact отмечает, что, несмотря на международные санкции на прямой импорт нефти из России, были найдены косвенные способы сбыта санкционного продукта. Направление Россия-Европа изменилось так – Россия-третья страна-Европа. Груз остался прежним.



Рост экспорта нефти



iFact отмечает, что в ходе пятимесячного процесса исследования они изучали официальную статистику Грузии, международных и европейских стран, сравнивали тысячи единиц данных из четырех независимых баз, изучали компании, импортирующие и экспортирующие нефть, отслеживали перемещение российских грузов через территорию Грузии и побеседовали с некоторыми специалистами в области железнодорожного и морского транспорта.



Наконец, СМИ выявило, что:



• С начала войны в Украине в 2022 году по сей день экспорт нефти из Грузии в страны Европы увеличился в 15 раз;

• С начала войны в Украине Россия продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти в Грузию — как по морю, так и по железной дороге;

• Официально опубликованные Службой статистики Грузии данные об импорте и экспорте нефти из Грузии в Европу не соответствуют данным официальной базы данных ООН по международной торговле и других авторитетных баз данных;

• В Грузию из России импортируется больше нефти и нефтепродуктов, чем официально регистрируется грузинской стороной;

• В Европе «продается в качестве» грузинской больше нефти и нефтепродуктов, чем Грузия произведет.



Расхождения в грузинских и международных данных



При сравнении данных нескольких баз данных, таких как volza. com, comptradeplus.un.org и др., iFact обнаружила, что некоторые данные не соответствуют официальной статистике Грузии. «Если мы укажем Грузию в качестве отчитывающейся стороны на Торговом портале ООН, информация будет соответствовать данным Службы статистики Грузии». «Однако если мы отметим Испанию как поставщика информации и посмотрим, сколько тонн или какая стоимость нефти была импортирована из Грузии в Испанию, система покажет совершенно другие данные», — говорится в отчете.



Издание заявляет, что, по данным базы данных Службы статистики Грузии, в 2023 году экспорт нефти из Грузии в Испанию не осуществлялся. Международные базы данных показывают, что только в этом году в Испанию из Грузии поступило нефти на сумму 25 миллионов долларов США.



В отчете говорится, что Национальная служба статистики Грузии собирает статистическую информацию от различных агентств. В этом случае Налоговая служба должна предоставить ей статистику торговли. Если ведомства не будут или будут предоставлять информацию в Службу статистики частично, она не сможет отражать реальные статистические данные в своих базах данных.



Как можно объяснить это несоответствие?



iFact обратился в Службу статистики Грузии и Налоговую службу для уточнения зарубежных данных. Согласно ответу Службы статистики Грузии, такое упущение могло быть вызвано трехсторонней торговлей с перепродажей товаров или без нее.



Издание поясняет, что трехсторонняя торговля происходит посредством перепродажи товаров, когда, например, российская компания продает нефть грузинской компании, а грузинская компания перепродает ее итальянской компании. Однако физически товар так и не попал в Грузию, он прибыл в Италию напрямую из России. В таком случае этот груз не будет отражен в официальных данных Грузии, поскольку он никогда не въезжал на территорию страны.



Трехсторонняя торговля без перепродажи означает: если товары экспортируются из России в Грузию, а затем продаются и отправляются в Италию. В таком случае Италия может указать, что получила груз из России, Россия зарегистрирует экспорт в Грузию, а Грузия зарегистрирует экспорт в Италию. В конечном итоге создается асимметрия между статистическими данными стран и получаются разные версии.



Издание отмечает, что Налоговая служба вообще не ответила на вопрос.



Что говорят эксперты?



Для дальнейшего разъяснения вопроса издание обратилось к людям, знакомым с вопросами экспорта-импорта и торговли нефтью, однако, поскольку значительная часть из них по-прежнему работает в государственных органах и не может открыто говорить из-за страха потерять работу, их личности в отчете не раскрываются. Источники сообщили iFact, что судно могло отплыть до того, как груз был продан, в результате чего экипаж не знал о конечном пункте назначения нефтепродуктов. Затем владелец судна сообщает капитану, что по пути он продал нефть. Груз загружается на другой танкер через трубу в нейтральных водах, где ни одна страна не имеет таможенной юрисдикции. Это называется Ship-to-Ship Transfer (STS).



Это совершенно легальный способ продажи нефти по дороге, который использовался еще до российско-украинской войны. Однако после введения санкций он стал черной дырой для продаж российской нефти.



Грузинская нефть в Европе



iFact отмечает, что в то время, когда в 2016 году запасы нефти в Грузии составляли 35 миллионов баррелей, за последние годы эта цифра существенно не изменилась. «Заметно растут импорт и экспорт, что вызывает подозрения, что мы затем продаем импортируемую нефть в другие страны. Согласно официальным данным о внешней торговле Грузии, с начала войны в Украине, с 2021 года мы увеличили экспорт нефти и нефтепродуктов в страны ЕС на 1465 процентов, а на весь мир в целом — на «примерно 440 процентов», — говорится в отчете.



Источник: Civil Georgia

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