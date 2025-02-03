

Годовая инфляция в январе 2025 года составила 2,0 процента

03.02.2025 19:53





По данным Национальной службы статистики, в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,4 процента, а годовой уровень инфляции — 2,0 процента.



Что касается базовой инфляции, то, по данным Национальной службы статистики, в январе 2025 года указанный показатель составил 2,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тогда как годовой уровень базовой инфляции без учета табака был определен на уровне 2,0 процента.



«На формирование месячного уровня инфляции основное влияние оказала динамика цен в следующих группах: Продукты питания и безалкогольные напитки: Цены в данной группе выросли на 1,1%, что отразилось на месячной инфляции на 0,4 процентных пункта».



Цены выросли для подгрупп:



Фрукты и виноград (4,2%), овощи и зелень (3,5%), кофе, чай и какао (3,3%), масло и жиры (2,8%), молоко, сыр и яйца (2,0%), сахар, джем и другие сладости (1,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (0,2%).



Кроме того, снизились цены на следующие подгруппы: минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (-1,1%), мясо и мясопродукты (-0,5%);



Здравоохранение: Цены в группе выросли на 1,1%, что отразилось на ежемесячной инфляции на 0,09 процентных пункта.



Цены выросли по следующим подгруппам: медицинские изделия, оборудование и принадлежности (1,5%), амбулаторные медицинские услуги (1,4%);



Алкогольные напитки, табак: цены в этой группе выросли на 1,0%, что способствовало 0,06 процентных пункта ежемесячной инфляции. Больше всего выросли цены на табачные изделия (1,8 процента);



Одежда и обувь: Цены в группе снизились на 2,6 процента, что отразилось на месячной инфляции в -0,13 процентных пункта. «Цены снизились как в подгруппах обуви (-4,2%), так и в подгруппах одежды (-1,8%)», — говорится в отчете, опубликованном Национальной службы статистики.







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