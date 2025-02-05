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В Тбилиси собираются дополнительно установить 200 зарядок для электрокаров
05.02.2025 20:14
По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, уже определены победители аукциона, которые получат в аренду 198 участков земли площадью один квадратный метр на десять месяцев. Взамен они будут обязаны установить зарядные устройства и обеспечивать их работу на протяжении десяти лет.
Зарядки. По условиям аукциона, их мощность должна составлять не менее 30 квт/час, а на каждом участке должна быть установлена как минимум одна зарядка.
Каладзе пообещал, что столичные власти продолжат поощрять владельцев машин, работающих на электроэнергии.
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