|
|
|
Кая Каллас: Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети
07.02.2025 12:49
Завтра Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети, - об этом в социальной сети Х пишет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Россия больше не сможет использовать энергоресурсы как орудие шантажа. Это победа свободы и единства Европы», - пишет Каллас.
Напомним, что страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва отключаются от электросети соседних России и Беларуси и переключаются на сеть Евросоюза.
«Это физическое отключение от последнего элемента нашей зависимости от энергосистемы России и Беларуси,» – заявил в интервью Associated Press президент Литвы Гитанас Науседа.
Издание Associated Press также пишет, что разрыв энергетической связи с богатой нефтью и газом России является фактом символического значения. Работа в указанном направлении была ускорена после российского вторжения в Украину.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна