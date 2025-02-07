

Кая Каллас: Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети

07.02.2025 12:49





Завтра Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети, - об этом в социальной сети Х пишет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



«Россия больше не сможет использовать энергоресурсы как орудие шантажа. Это победа свободы и единства Европы», - пишет Каллас.



Напомним, что страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва отключаются от электросети соседних России и Беларуси и переключаются на сеть Евросоюза.



«Это физическое отключение от последнего элемента нашей зависимости от энергосистемы России и Беларуси,» – заявил в интервью Associated Press президент Литвы Гитанас Науседа.



Издание Associated Press также пишет, что разрыв энергетической связи с богатой нефтью и газом России является фактом символического значения. Работа в указанном направлении была ускорена после российского вторжения в Украину.





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