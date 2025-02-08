

В Батуми пройдет публичное обсуждение детального плана застройки искусственного острова

08.02.2025 23:21









Публичное обсуждение открыто для всех, и любой желающий имеет право принять в нем участие, а также представить свои замечания и предложения. Замечания и мнения по представленной документации СЭО можно направить в Национальное агентство окружающей среды до 26 марта 2025 года по адресу:

Тбилиси, проспект Д.Агмашенебели, 150, либо на электронную почту



При отправке письма по электронной почте необходимо указать получателя – Национальное агентство окружающей среды.



По запросу Центр экологической информации и образования обеспечит доступ к печатной или материальной версии представленной документации, о чем говорится в распространенном заявлении. Этот же центр сообщает, что организатором публичного обсуждения является Агентство пространственного и градостроительного развития.



Компания «Ambassador Batumi Island» планирует строительство двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова в Батуми. На уже созданном полуострове компания должна построить 4-5 небоскребов, а оставшуюся территорию, которая будет искусственно создана в море, начнет осваивать после завершения процедуры стратегической экологической оценки (СЭО).



По заявлению компании «Ambassador», Агентство технического и строительного надзора уже выдало разрешение на строительство двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова в Батуми. Разрешение включает в себя освоение 102 гектаров земли на побережье Черного моря и строительство волнозащитных дамб. В Батуми состоится публичное обсуждение отчета стратегической экологической оценки (СЭО) детального плана застройки искусственного острова. Согласно заявлению Центра экологической информации и образования, обсуждение пройдет 20 марта 2025 года в 15:00 в здании мэрии Батуми по адресу: ул. Лука Асатиани, 25.Публичное обсуждение открыто для всех, и любой желающий имеет право принять в нем участие, а также представить свои замечания и предложения. Замечания и мнения по представленной документации СЭО можно направить в Национальное агентство окружающей среды до 26 марта 2025 года по адресу:Тбилиси, проспект Д.Агмашенебели, 150, либо на электронную почту [email protected] При отправке письма по электронной почте необходимо указать получателя – Национальное агентство окружающей среды.По запросу Центр экологической информации и образования обеспечит доступ к печатной или материальной версии представленной документации, о чем говорится в распространенном заявлении. Этот же центр сообщает, что организатором публичного обсуждения является Агентство пространственного и градостроительного развития.Компания «Ambassador Batumi Island» планирует строительство двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова в Батуми. На уже созданном полуострове компания должна построить 4-5 небоскребов, а оставшуюся территорию, которая будет искусственно создана в море, начнет осваивать после завершения процедуры стратегической экологической оценки (СЭО).По заявлению компании «Ambassador», Агентство технического и строительного надзора уже выдало разрешение на строительство двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова в Батуми. Разрешение включает в себя освоение 102 гектаров земли на побережье Черного моря и строительство волнозащитных дамб.





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