

НБГ провел презентацию серебряной коллекционной монеты на тему «Бакуриани 2025» с

09.02.2025 18:43





В рамках Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля Национальный банк Грузии провел презентацию серебряной коллекционной монеты «Бакуриани 2025».



В мероприятии также приняли участие председатель Организационного комитета Европейского зимнего олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025» Мамука Хабарели, президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов и президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос.



Президент Национального банка Натия Турнава вручила коллекционные серебряные монеты президенту Спиросу Капралосу, Лери Хабелову, отцу спортсмена Нодара Кумариташвили, трагически погибшего на Олимпийских играх 2010 года, и сыну спортсмена-ветерана Кобы Цакадзе.



Монеты «Бакуриани 2025» отчеканены в Польше тиражом 5000 единиц.





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