

Грузия может стать цифровым хабом направления Европа-Азия - Кобахидзе

11.02.2025 19:19





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на Всемирном саммите правительств, что Грузия имеет возможность стать цифровым хабом направления Европа-Азия.



Кобахидзе заявил, что в рейтинге «Всемирного проекта правосудия» (The World Justice Project) за 2024 год Грузия занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии.



«Среди 41 страны со средним уровнем дохода Грузия входит в первую семерку. Что касается антикриминогенного индекса, то по состоянию на 2024 год Грузия занимает 8-е место в Европе и 20-е в мире как одна из самых безопасных стран.



Грузия является естественным связующим звеном между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией — с одной стороны, и Центральной и Восточной Азией — с другой.



Международные связи и маршруты позволяют Грузии стать крупным транспортным узлом и центром цифровых технологий в Европе и Азии. Имея общую границу по Черному морю с Европейским союзом, Грузия является единственным среднесрочным способом развития информационных коридоров между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией, а также между Европой, Центральной и Восточной Азией в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил глава правительства Грузии.



Кроме того, Ираклий Кобахидзе отметил, что в результате «эффективного управления и дальновидной политики», в 2021-2023 годы Грузия в среднем достигла значительного экономического роста в 9.7%. По его словам, по предварительной оценке, в 2024 году экономический рост в Грузии составил 9.5%.



«По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в среднесрочной перспективе у Грузии будет самый быстрый экономический рост среди стран региона и Европы. <…> Рекордные показатели были зафиксированы в доходах, полученных от экспорта продукции и международного туризма. В 2024 году экспорт продукции вырос на 7.8% и достиг 6.6 миллиардов долларов США, а доходы в сфере туризма — показали рост в 7.3% и превысили исторический максимум в 4.4 миллиардов долларов США», — заявил он.



Кобахидзе подчеркнул, что Грузия сохраняет один из самых низких уровней инфляции в более широком регионе, что в очередной раз указывает на ее экономическую стабильность. Это, отметил он, может быть обусловлено улучшением продуктивности и потенциального ВВП.





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