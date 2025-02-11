

Давиташвили: Грузия сохраняет лидерство в регионе и опережает многие страны ЕС по индексу восприятия коррупции

11.02.2025 21:19





«Направление, включающее борьбу с коррупцией, всегда было актуальным при нашем правительстве, оно сохраняет эту актуальность сегодня и будет оставаться таковым в будущем», — заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили в СМИ, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год.



По его словам, в этом плане Грузия сохраняет лидирующие позиции в регионе и опережает многие страны ЕС, в том числе страны-кандидаты.



«Я думаю, очень важно, какая среда у нас в Грузии в разных направлениях, насколько эффективно наше управление, и, конечно, один из факторов и, вероятно, самый важный показатель, подразумевающий эффективное управление и управление, связан именно с восприятием коррупции. Таким образом, Грузия сохранит свои лидирующие позиции в регионе и еще больше улучшит их», — отметил первый вице-премьер.



Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию.







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