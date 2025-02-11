

Пенсионное агентство опубликовало инвестиционную статистику

11.02.2025 23:49





По состоянию на 31 января 2025 года, объем активов Пенсионного агентства составил 6,3 миллиарда лари, а общий накопленный доход превысил 1,54 миллиарда лари.



Согласно статистическим данным, в пенсионной системе зарегистрировано 1,591 миллиона участников.



На 31 января 2025 года накопительной пенсией уже воспользовались 16 229 человек, и им было выплачено 65,8 миллиона лари.



Общая стоимость пенсионных активов достигла 6,3 миллиарда лари, из которых доход от инвестиций превысил 1,54 миллиарда лари.





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