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Экспорт Грузии в январе вырос на 19%


13.02.2025   17:12


Экспорт товаров из Грузии в январе 2025 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 403 миллиона долларов. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), пишет BM.ge.

Объемы импорта увеличились на 45%, достигнув 1,6 миллиарда долларов. Такой прирост делает январь одним из самых динамичных месяцев по внешней торговле.

Это один из самых высоких темпов роста внешней торговли. Пока неизвестно, что именно привело к столь резкому увеличению объемов экспорта и импорта. Подробная информация об этом появится 19 февраля после публикации подробного отчета по внешней торговле.


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