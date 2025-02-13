

Экспорт Грузии в январе вырос на 19%

13.02.2025 17:12





Экспорт товаров из Грузии в январе 2025 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 403 миллиона долларов. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), пишет BM.ge.



Объемы импорта увеличились на 45%, достигнув 1,6 миллиарда долларов. Такой прирост делает январь одним из самых динамичных месяцев по внешней торговле.



Это один из самых высоких темпов роста внешней торговли. Пока неизвестно, что именно привело к столь резкому увеличению объемов экспорта и импорта. Подробная информация об этом появится 19 февраля после публикации подробного отчета по внешней торговле.





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