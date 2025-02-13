

Иванишвили доставил в Грузию произведения искусства на полмиллиарда долларов?

13.02.2025 18:52





В январе этого года в Грузию было ввезено из-за границы произведений искусства на невероятную сумму - 1,35 млрд лари, или 481 млн долларов.



Данные Налоговой службы приводит бизнес-портал BM.ge, объясняя рекордный рост объема импорта на 45% во внешней торговле. Без этих операций годовой рост составил бы всего 1,8%.



Согласно отчету, произведения искусства были доставлены в Грузию тремя посылками, две из которых были отправлены из США и одна из Великобритании. Вес растаможенных картин и транспортных коробок составил 6,6 тонны.



Неизвестно, были ли уплачены пошлины, которые для актива такой стоимости составили бы 242 млн лари.



Единственный человек в Грузии, который мог ввезти в страну произведения искусства на полмиллиарда долларов - Бидзина Иванишвили, утверждает представитель оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.



По его словам, Иванишвили боится санкций и эвакуирует в Грузию свои активы.



Минфин и Налоговая служба не делали комментариев.



В конце прошлого года Bloomberg пересчитал активы Иванишвили и поставил его на 387-е место в рейтинге 500 самых богатых людей планеты. По данным Bloomberg, в 2024 году состояние миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» увеличилось на 955 млн долларов, достигнув 7,55 млрд долларов.



Несколько лет назад австрийское издание Business Insider опубликовало рейтинг ценителей искусства среди миллиардеров, тратящих огромные состояния на арт-объекты. Биздина Иванишвили занял 4 место из десяти, а его коллекция была оценена в миллиард долларов США. В 2021 году сообщалось, что Иванишвили распродал значительную часть своей коллекции, в том числе выставил на аукцион Пикассо, «Человека с трубкой».





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