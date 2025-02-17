

Финансово-бюджетный комитет поддержал в первом чтении изменения в закон «О грантах»

17.02.2025 14:08





Финансово-бюджетный комитет рассмотрел изменения в закон «О грантах». Как пояснил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили, юридическое лицо публичного права, определенное правительством и ответственное за поддержку общественных организаций, получит возможность предоставлять гранты с той же целью.



Кроме того, в закон добавляется норма, согласно которой руководитель указанного юридического лица публичного права будет наделен правом издавать как нормативные акты, так и индивидуальные административно-правовые акты для беспрепятственного осуществления данной деятельности.



«Юридическое лицо публичного права, определенное правительством Грузии и наделенное компетенцией по поддержке общественных организаций, получит возможность предоставлять гранты с этой же целью», – заявил Вахтанг Бачиашвили.



Председатель комитета Паата Квижинадзе отметил, что важно, чтобы финансирование осуществлялось открыто и прозрачно, в соответствии с интересами страны.



«Для нас принципиально важен “закон о прозрачности”, чтобы точно определить, какое финансирование осуществляется. Также важно, чтобы мы участвовали в этом процессе и открыто и прозрачно объявляли тендеры или конкурсы, чтобы финансировались именно те проекты, которые необходимы стране и нашей родине», – заявил Паата Квижинадзе.



Комитет поддержал законопроект, который парламент рассматривает в ускоренном порядке.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





