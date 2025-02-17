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Единственным участником тендера ГЖД осталась компания, предлагающая ремонт локомотивов в России
17.02.2025 20:39
Компания, которая предлагала ремонт локомотивов для грузинской стороны на украинских и латвийских предприятиях, была дисквалифицирована из тендера Грузинской железной дороги (ГЖД).
В настоящее время участником тендера остается только одна компания — ООО «Georgia», которая предлагает ремонтировать электровозы для Грузинской железной дороги на российских заводах.
Речь идет о тендере Грузинской железной дороги, стоимость которого составляет более 270 миллионов лари (270 430 671,00). Предмет тендера: капитальный ремонт электровозов и тепловозов.
В тендере приняли участие две компании: «Skinest Rail Georgia» и «Georgia».
В качестве предприятий по ремонту локомотивов для Грузинской железной дороги, компания «Skinest Rail Georgia» предложила для проведения ремонта «Львовский локомотиворемонтный завод» (Украина) и «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (Латвия). Однако из-за технической документации компания была дисквалифицирована.
Согласно протоколу заседания тендерной комиссии Грузинской железной дороги, причиной является то, что заводской капитальный ремонт должен быть проведен на конкретной территории ремонтного предприятия, указанной в сертификате, загруженном в систему компанией Skinest Rail Georgia. Имеется ввиду город Львов, Украина. Однако, как отмечается в протоколе тендерного заседания, в загруженной в систему документации указано, что «Львовский локомотиворемонтный завод» планирует оказывать услуги не на указанном объекте, а на производственной базе другого предприятия, а именно «Даугавпилсского локомотиворемонтного завода».
По мнению ГЖД, это противоречит требованиям, изложенным в тендерной документации заказчика.
Таким образом, единственным участником тендера ГЖД стоимостью 270 млн долларов является компания «Georgia», которая предлагает ремонтировать локомотивы на российских заводах — «Челябинском локомотиворемонтном заводе» и «Мичуринском локомотиворемонтном заводе («Милорем») расположенном в Тамбовской области РФ.
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