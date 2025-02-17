

Единственным участником тендера ГЖД осталась компания, предлагающая ремонт локомотивов в России

17.02.2025 20:39





Компания, которая предлагала ремонт локомотивов для грузинской стороны на украинских и латвийских предприятиях, была дисквалифицирована из тендера Грузинской железной дороги (ГЖД).



В настоящее время участником тендера остается только одна компания — ООО «Georgia», которая предлагает ремонтировать электровозы для Грузинской железной дороги на российских заводах.



Речь идет о тендере Грузинской железной дороги, стоимость которого составляет более 270 миллионов лари (270 430 671,00). Предмет тендера: капитальный ремонт электровозов и тепловозов.



В тендере приняли участие две компании: «Skinest Rail Georgia» и «Georgia».



В качестве предприятий по ремонту локомотивов для Грузинской железной дороги, компания «Skinest Rail Georgia» предложила для проведения ремонта «Львовский локомотиворемонтный завод» (Украина) и «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (Латвия). Однако из-за технической документации компания была дисквалифицирована.



Согласно протоколу заседания тендерной комиссии Грузинской железной дороги, причиной является то, что заводской капитальный ремонт должен быть проведен на конкретной территории ремонтного предприятия, указанной в сертификате, загруженном в систему компанией Skinest Rail Georgia. Имеется ввиду город Львов, Украина. Однако, как отмечается в протоколе тендерного заседания, в загруженной в систему документации указано, что «Львовский локомотиворемонтный завод» планирует оказывать услуги не на указанном объекте, а на производственной базе другого предприятия, а именно «Даугавпилсского локомотиворемонтного завода».



По мнению ГЖД, это противоречит требованиям, изложенным в тендерной документации заказчика.



Таким образом, единственным участником тендера ГЖД стоимостью 270 млн долларов является компания «Georgia», которая предлагает ремонтировать локомотивы на российских заводах — «Челябинском локомотиворемонтном заводе» и «Мичуринском локомотиворемонтном заводе («Милорем») расположенном в Тамбовской области РФ.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





