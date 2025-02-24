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Поезда Батуми-Тбилиси курсируют с задержками


24.02.2025   13:48


Поезда на рейсах Батуми-Тбилиси и Тбилиси-Батуми, сегодня, 23 февраля, движутся с задержкой. В «Грузинской железной дороге» [Georgian railway] сообщили Batumelebi, что поезда остановлены в Гурии, на участке Супса-Джумати, из-за сильного снегопада (по состоянию на 14:30). В данный момент ведутся очистительные работы.

Согласно заявлению «Грузинской железной дороги», из-за плохих погодных условий и сильного снегопада в Гурии отменены несколько рейсов на 24 февраля, а именно:

24 февраля – Озургети-Тбилиси
24 февраля – Батуми-Озургети
24 февраля – Риони-Кутаиси-Риони

Пассажиры, направляющиеся в Кутаиси, будут доставлены до станции Риони поездом, следующим в направлении Озургети, а затем до станции Кутаиси 1 – пригородными электропоездами, расписание которых согласовано с графиком поезда Тбилиси-Озургети-Тбилиси.

Соответственно, в связи с отменой рейса Озургети-Тбилиси 24 февраля также отменяется электропоезд Риони-Кутаиси-Риони.

«Грузинская железная дорога» приносит извинения за доставленные неудобства. Пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов.

Из-за сильного снегопада железная дорога также отменила несколько рейсов вчера и сегодня, 23 февраля, а именно:

22 февраля – Озургети-Тбилиси
22 февраля – Батуми-Озургети
22 февраля – Риони-Кутаиси-Риони
23 февраля – Тбилиси-Озургети
23 февраля – Батуми-Озургети-Батуми
23 февраля – Риони-Кутаиси-Риони


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