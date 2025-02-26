

В батумском аэропорту возобновились рейсы - TAV Georgia

26.02.2025 15:32





В Международном аэропорту Батуми возобновились полеты, сообщает компания TAV Georgia. Первый рейс в Тель-Авив уже вылетел из аэропорта. 26 февраля запланировано еще 12 международных рейсов.



«Из-за метеорологических условий авиакомпании приостановили полеты в аэропорт Батуми на 2 дня. Однако, несмотря на это, компания TAV Georgia постоянно очищала искусственное покрытие аэродрома от снега и обрабатывала его специальными средствами, чтобы аэропорт был готов принимать самолеты в любое время. Авиакомпании приняли решение возобновить полеты вчера вечером с учетом метеорологических условий», - говорится в заявлении компании.



Сложности из-за обильных осадков возникли ранее и в Международном аэропорту Кутаиси. Рейс Абу-Даби-Кутаиси был перенаправлен в международный аэропорт Тбилиси «из-за сильного снегопада и плохой погоды на западе Грузии, а также плохой видимости», сообщило руководство аэропорта.



«Пустой самолет приземлился в аэропорту Кутаиси и вылетит (в Абу--Даби) 26 февраля в 18:00. Все пассажиры этого рейса будут размещены в отеле», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.





Кроме того, из-за затрудненного движения на дорогах Кутаиси временно приостановлено передвижение т.н. «автобусов-шаттлов», курсирующих из города в аэропорт и обратно.



«В международном аэропорту Кутаиси проводятся все процедуры по противообледенительной обработке воздушных судов. Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки также обрабатываются специальной противообледенительной жидкостью. Мы оперативно распространим дополнительную информацию о работе международного аэропорта Кутаиси», — заявляет руководство аэропорта.



В Западной Грузии снегопады продолжаются почти неделю. Особенно сложная ситуация в регионах Гурия и Аджария, где многие села оказались отрезанными от внешнего мира. Есть жертвы, повреждены дома.





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