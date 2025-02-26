

«Энерго Про Джорджия» продолжает работать в Западной Грузии в чрезвычайном режиме

26.02.2025 15:58





Компания «Энерго Про Джорджия» сообщает, что продолжает работать в Западной Грузии в чрезвычайном режиме.



По их данным, на месте работают дополнительные бригады местных электриков, а также прибывших на помощь практически со всей Грузии.



Кроме того, как заявляет компания, особенно сложная ситуация в Гурии, Кобулети, Вани, Хони, Мартвили и Абаше, где части сел электроэнергия подается с ограничениями.



«Реабилитационным работам мешают проблемы с передвижением, туда, где не может проехать спецтехника, электрикам приходится идти пешком, чтобы добраться до поврежденных участков. Есть места, куда до сих пор невозможно приблизиться даже пешком. Деревья, сломанные сильным снегопадом, упали на линии электропередачи. Стихия вывела из строя и другую энергоинфраструктуру.



В короткие сроки после начала стихии нам удалось мобилизовать соответствующую технику и рабочую силу. Мы работаем без устали. Стараемся прийти всюду, где это возможно или невозможно. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​вся поврежденная энергоинфраструктура и не будет возобновлена ​​подача электроэнергии всем абонентам», — сообщили в компании.





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