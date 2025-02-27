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ГЖД возобновит два рейса по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 28 февраля


27.02.2025   20:49


Грузинская железная дорога делает заявление относительно рейсов из-за плохой погоды.

По данным железной дороги, будут возобновлены два рейса по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, а несколько рейсов будут отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

«Грузинская железная дорога хотела бы сообщить вам, что завтра, 28 февраля, будут выполнены следующие рейсы: № 802/801 Тбилиси-Батуми-Тбилиси; №804/803 Тбилиси-Батуми-Тбилиси;

Также 28 февраля из-за непогоды будут отменены несколько рейсов, а именно: № 870/869 Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; №3874/873 Тбилиси-Поти-Тбилиси; №618/617 Тбилиси-Биржоми-Тбилиси; №686/685 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси;

Хотим уточнить, что возобновление рейсов Грузинской железной дороги по всем направлениям будет осуществляться поэтапно. Компания приносит извинения за причиненные неудобства. Вам будет полностью возмещена стоимость билетов на отмененные рейсы», — говорится в заявлении Грузинской железной дороги.


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