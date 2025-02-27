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140 тонн продовольствия отправлено в Гурийский регион
27.02.2025 21:47
В Гурийский регион направлено 140 тонн продовольствия и предметов первой необходимости для оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада.
Информацию опубликовало министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
В соответствии с решением Координационного штаба во главе с премьер-министром, продукция, направленная министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, будет распределена по всем трем муниципалитетам Гурийского региона и передана населению.
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