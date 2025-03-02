

ГЖД отменяет из-за непогоды несколько рейсов 3 марта

02.03.2025 20:06





По информации «Грузинской железной дороги», с 3 марта несколько рейсов возобновятся, а несколько из-за непогоды будут отменены.



В частности, «Грузинская железная дорога» сообщает, что с 3 марта будут выполняться следующие рейсы:



№854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси;



№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;



№ 6353/6354 Кутаиси-Риони;



№618/617 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси;



№686 Тбилиси-Боржоми.



Также из-за непогоды отменяются несколько рейсов, а именно:



3 марта - № 685 Боржоми-Тбилиси;



3-4 марта:



№ 682/681 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;



№ 684/683 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;



№ 613/614 Батуми-Озургети-Батуми;



«Грузинская железная дорога» поясняет, что рейсы по всем направлениям возобновятся поэтапно. «Компания приносит извинения за дискомфорт. Стоимость билетов на отмененные рейсы будет полностью возмещена», - говорится в информации.





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