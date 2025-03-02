|
|
|
ГЖД отменяет из-за непогоды несколько рейсов 3 марта
02.03.2025 20:06
По информации «Грузинской железной дороги», с 3 марта несколько рейсов возобновятся, а несколько из-за непогоды будут отменены.
В частности, «Грузинская железная дорога» сообщает, что с 3 марта будут выполняться следующие рейсы:
№854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси;
№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;
№ 6353/6354 Кутаиси-Риони;
№618/617 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси;
№686 Тбилиси-Боржоми.
Также из-за непогоды отменяются несколько рейсов, а именно:
3 марта - № 685 Боржоми-Тбилиси;
3-4 марта:
№ 682/681 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;
№ 684/683 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;
№ 613/614 Батуми-Озургети-Батуми;
«Грузинская железная дорога» поясняет, что рейсы по всем направлениям возобновятся поэтапно. «Компания приносит извинения за дискомфорт. Стоимость билетов на отмененные рейсы будет полностью возмещена», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна