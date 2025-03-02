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ГЖД отменяет из-за непогоды несколько рейсов 3 марта


02.03.2025   20:06


По информации «Грузинской железной дороги», с 3 марта несколько рейсов возобновятся, а несколько из-за непогоды будут отменены.

В частности, «Грузинская железная дорога» сообщает, что с 3 марта будут выполняться следующие рейсы:

№854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси;

№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;

№ 6353/6354 Кутаиси-Риони;

№618/617 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси;

№686 Тбилиси-Боржоми.

Также из-за непогоды отменяются несколько рейсов, а именно:

3 марта - № 685 Боржоми-Тбилиси;

3-4 марта:

№ 682/681 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;

№ 684/683 Кутаиси-Батуми-Кутаиси;

№ 613/614 Батуми-Озургети-Батуми;

«Грузинская железная дорога» поясняет, что рейсы по всем направлениям возобновятся поэтапно. «Компания приносит извинения за дискомфорт. Стоимость билетов на отмененные рейсы будет полностью возмещена», - говорится в информации.


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