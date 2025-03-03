

Чиатурские шахтеры планируют провести масштабную акцию протеста

03.03.2025 21:36





Чиатурские шахтеры, которые проводят акции протеста с 28 февраля, заявили о проведении 4 марта масштабной акции протеста, в которой примут участие жители всего муниципалитета.



Как указали шахтеры ранее, компания Georgian Manganese обещала сотрудникам выплаты в размере 60% зарплат, однако с 3 марта (16 дней), а компания не перечислила рабочим обещанную выплату.



Шахтеры требуют встречи с губернатором региона. А также с лицами, с которыми компания согласовала вопрос временной приостановки. В противном случае, они готовы расширить масштабы протеста.



Кроме того, чиатурские шахтеры выдвигают еще несколько важных требований, требующих дальнейшего детального обсуждения, они хотят, чтобы правительство встретилось со всеми ответственными лицами, которые могут ответить на их требования и вопросы:



Инвестор должен уйти, ответственность за горнодобывающую деятельность в Чиатура должно взять на себя государство;



Когда работы будут возобновлены, 5% от выручки от экспорта руды должны быть перечислены в фонд и распределены на счета детей и подростков;



Необходимо обеспечить бесплатный транспорт между Чиатура и деревнями муниципалитета;



Заняться вопросами экологии города, обратить особое внимание на добычу полезных ископаемых открытым способом;



Заморозить банковские кредиты до возобновления работы.



В январе компания Georgian Manganese, которой принадлежат все рудники в Чиатура, временно приостановила деятельность и установила для сотрудников 60-процентную заработную плату. По словам чиатурских шахтеров, речь идет о 5000 сотрудников, 3000 из которых работают в Чиатура.



«Компания не выплатила 60% заработной платы, что является обязательством, возникшим сразу после остановки на основании коллективного договора, а также не сохранила страховой пакет.



Однако во время этой остановки руда интенсивно вывозилась из Чиатура, а значит, добыча перешла с шахт на открытый способ и будет продолжаться по этому принципу», — говорят горняки.



По словам представителя инициативной группы шахтеров и участника акции протеста Тариэла Микацадзе, 28 февраля они получили от компании сообщение, в котором говорилось, что компания будет искать средства и попытается перевести им зарплаты.



Жители Чиатура считают, что добычу руды в Чиатуре следует прекратить, поскольку они убеждены, что пока руда будет поступать, их интересы и требования никого не будут интересовать.



«Компания уже много лет говорит о кризисе, но факты показывают иную реальность». […] Кризис — неубедительная причина. Кроме того, до 2046 года GM имеет исключительное право на добычу, переработку и продажу руды по всей стране. Никто другой не может добывать и извлекать руду», — заявили шахтеры в заявлении, опубликованном до начала протестов.



Добыча полезных ископаемых прекращена в марте 2024 года и переведена на открытый способ добычи. Позиция компании заключается в том, что, поскольку цена ферросплавов на международном рынке упала до рекордно низкого уровня, а спрос на ее продукцию снизился, компания работает с убытками.



«В январе компания была вынуждена прекратить эксплуатацию убыточных маршрутов, в частности маршрута Чиатура. Несмотря на это, заработные платы удалось сохранить на уровне 60%», — заявил в эфире телеканала «Рустави-2» финансовый директор компании Георгий Татишвили.





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