

В феврале 2025 года годовая инфляция составила 2,4%

04.03.2025 14:15





По данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 4 марта, годовая инфляция в феврале 2025 года составила 2,4%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,4%.



Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен по следующим группам: различные товары и услуги (рост на 7,6%); Здравоохранение (рост на 5,4%); Алкогольные напитки и табак (рост на 4,7%); Продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 3,7%); Связь (снижение на 12,2%).



Что касается месячной инфляции, основное влияние на ценообразование оказало изменение цен в следующих группах: здравоохранение (рост на 2,3%); Продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,7%); Одежда и обувь (снижение на 2,8%).



В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на следующие подгруппы: фрукты и виноград (4,8%); Минеральная и родниковая вода, прохладительные напитки и натуральные соки (4,6%); Овощи и бахчевые (3,3%); Мясо и мясопродукты (0,7%); Масло и жиры (0,6%); Кофе, чай и какао (0,5%). Однако цены снизились на следующие подгруппы: сахар, джем и другие сладости (-2,5%); Молоко, сыр и яйца (-0,4%); Рыба (-0,3%); Хлеб и хлебобулочные изделия (-0,1%).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





