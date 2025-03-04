

ГЖД возобновит рейсы, приостановленные из-за плохой погоды, с 5 марта

04.03.2025 22:28





По сообщению «Грузинской железной дороги», рейсы, приостановленные из-за плохой погоды, возобновятся по действующему расписанию с 5 марта.



«Магистральные и пригородные поезда будут курсировать по следующим направлениям: № 802/801 Тбилиси-Батуми-Тбилиси; №804/803 Тбилиси-Батуми-Тбилиси; №870/869 Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; №874/873 Тбилиси-Поти-Тбилиси; №854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси; № 6355/6356 Кутаиси-Риони-Кутаиси; № 6353/6354 Кутаиси-Риони-Кутаиси; № 684/683 Кутаиси-Батуми-Кутаиси; № 682/681 Кутаиси-Батуми-Кутаиси; № 613/614 Батуми-Озургети-Батуми; № 6446/6445 Хашури-Зестафони-Хашури; № 6418/6417 Зашури-Зестафони-Хашури; №618/617 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси; № 686/685 Тбилиси-Боржоми-Тбилиси.



Билеты можно приобрести на следующих сайтах: https://gr.com.ge; https://railway.ge; В кассах Грузинской железной дороги», — говорится в информации ГЖД.







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