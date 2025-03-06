

Главные банковские структуры Азербайджана и Грузии подписали соглашение о сотрудничестве

06.03.2025 22:23





Центральный банк Азербайджана и Национальный банк Грузии заключили меморандум о взаимопонимании и о сотрудничестве. Об этом сообщил глава азербайджанского банка Талех Кязимов в своем аккаунте в одной из социальных сетей.



В ходе встречи с делегацией Национального банка Грузии во главе с его председателем Натией Турнава, которая находится в Тбилиси, стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между двумя финансовыми регуляторами.



Для дальнейшего расширения партнерских связей был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ будет способствовать укреплению партнерства между центробанками обеих стран и усилит их финансовый сектор.



Талех Кязимов уверен, что соглашение послужит основой для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между центральными банками двух стран.



В январе этого года уровень товарооборота между Азербайджаном и Грузией вырос на 14,1% до 108,969 млн долларов. Экспорт Грузии увеличился на 13% до 46,24 млн долларов, а импорт — на 14,9% до 62,729 млн долларов. Азербайджан обеспечил 5,4% внешнеторгового оборота Грузии.





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