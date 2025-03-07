

Transavia France открывает рейсы между Парижем и Тбилиси

07.03.2025 15:59





С апреля бюджетная авиакомпания Transavia France начнет выполнять регулярные рейсы между Парижем и Тбилиси.



Об открытии нового маршрута Объединение аэропортов Грузии сообщило еще осенью прошлого года, а теперь рейсы уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.



Transavia France будет летать из аэропорта Орли в Тбилиси дважды в неделю — по вторникам и субботам. Первый рейс запланирован на 12 апреля.



Стоимость билетов в настоящее время начинается от 198 евро в направлении Париж-Тбилиси и от 108 евро из Тбилиси в Париж.



Сейчас прямые рейсы между столицами уже выполняет Air France из аэропорта Шарля де Голля, а также Wizz Air, летающая из Кутаиси в Париж (Бове).



Transavia France — дочерняя компания Air France, специализирующаяся на бюджетных перевозках. Аэропорт Орли, откуда будут выполняться рейсы, расположен всего в 15 километрах от центра Парижа.





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