Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Transavia France открывает рейсы между Парижем и Тбилиси


07.03.2025   15:59


С апреля бюджетная авиакомпания Transavia France начнет выполнять регулярные рейсы между Парижем и Тбилиси.

Об открытии нового маршрута Объединение аэропортов Грузии сообщило еще осенью прошлого года, а теперь рейсы уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.

Transavia France будет летать из аэропорта Орли в Тбилиси дважды в неделю — по вторникам и субботам. Первый рейс запланирован на 12 апреля.

Стоимость билетов в настоящее время начинается от 198 евро в направлении Париж-Тбилиси и от 108 евро из Тбилиси в Париж.

Сейчас прямые рейсы между столицами уже выполняет Air France из аэропорта Шарля де Голля, а также Wizz Air, летающая из Кутаиси в Париж (Бове).

Transavia France — дочерняя компания Air France, специализирующаяся на бюджетных перевозках. Аэропорт Орли, откуда будут выполняться рейсы, расположен всего в 15 километрах от центра Парижа.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна