

Начинается продажа коллекционной серебряной монеты номиналом 5 лари на тему «Бакуриани 2025»

07.03.2025 18:35





Национальный банк Грузии начинает продажу коллекционной монеты на тему Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025». Информацию об этом распространяет Национальный банк.



По данным Национального банка Грузии, цена продажи монеты составляет 110 лари.



Монеты будут продаваться с 10:00 10 марта 2025 года через электронную платформу – www.tkt.ge и в кассах Национального банка Грузии.



Эскиз дизайна монеты был подготовлен совместно с Оргкомитетом «Бакуриани 2025», а монеты отчеканены тиражом 5000 экземпляров на Польском монетном дворе.



На аверсе монеты изображен лыжник и номинал «5 лари» (цветные детали) на фоне заснеженных гор. Надписи, обозначающие это событие, «Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль» и «Бакуриани 2025», вписаны в дугу по краю и разделены снежинками.







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