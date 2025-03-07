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Кобахидзе: Мы заинтересованы в закупке у Туркменистана энергоресурсов
07.03.2025 18:49
«Энергетика была одной из главных обсуждаемых тем. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас будет очень конкретный прогресс в отношениях на основе подписанных соглашений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Туркменистане.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, Туркменистан — страна, отличающаяся богатейшими энергетическими ресурсами.
«Мы можем предложить Туркменистану весьма конкретную помощь в плане транзита энергоресурсов. Кроме того, мы также заинтересованы в закупке энергоресурсов из Туркменистана. У нас были очень интересные разговоры по этим вопросам, и я думаю, что в ближайшем будущем мы добьемся очень конкретного прогресса в наших отношениях на основе подписанных соглашений», — сказал Ираклий Кобахидзе.
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