

ГЖД запустит дополнительные рейсы в Батуми

07.03.2025 19:00





По сообщению «Грузинской железной дороги», с 8 марта по 21 апреля будут выполняться дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси.



Вместе с тем, «Грузинская железная дорога» также публикует расписание дополнительных рейсов.



«С 8 марта по 21 апреля каждую субботу, воскресенье и понедельник



Тбилиси – Батуми

Отправление: 00:30

Прибытие: 06:05



Батуми – Тбилиси

Отправление: 00:45

Прибытие: 06:02



Билеты можно приобрести: на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах «Грузинской железной дороги», а также у компаний-партнеров «Грузинской железной дороги», — говорится в информации компании.





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