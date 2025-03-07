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ГЖД запустит дополнительные рейсы в Батуми


07.03.2025   19:00


По сообщению «Грузинской железной дороги», с 8 марта по 21 апреля будут выполняться дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси.

Вместе с тем, «Грузинская железная дорога» также публикует расписание дополнительных рейсов.

«С 8 марта по 21 апреля каждую субботу, воскресенье и понедельник

Тбилиси – Батуми
Отправление: 00:30
Прибытие: 06:05

Батуми – Тбилиси
Отправление: 00:45
Прибытие: 06:02

Билеты можно приобрести: на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах «Грузинской железной дороги», а также у компаний-партнеров «Грузинской железной дороги», — говорится в информации компании.


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