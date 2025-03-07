|
|
|
ГЖД запустит дополнительные рейсы в Батуми
07.03.2025 19:00
По сообщению «Грузинской железной дороги», с 8 марта по 21 апреля будут выполняться дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси.
Вместе с тем, «Грузинская железная дорога» также публикует расписание дополнительных рейсов.
«С 8 марта по 21 апреля каждую субботу, воскресенье и понедельник
Тбилиси – Батуми
Отправление: 00:30
Прибытие: 06:05
Батуми – Тбилиси
Отправление: 00:45
Прибытие: 06:02
Билеты можно приобрести: на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах «Грузинской железной дороги», а также у компаний-партнеров «Грузинской железной дороги», — говорится в информации компании.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна