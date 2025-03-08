

Подземные работы в Чиатуре не будут возобновлены - это «вдруг» оказалось убыточным делом

08.03.2025 13:08





«Компания Чиатура менеджмент» по согласованию с компанией «Грузинский Марганец», приняла решение не возобновлять подземные работы в Чиатуре, — говорится в сообщении, распространенном «Компанией Чиатура менеджмент».



Согласно заявлению, всемирно признанная немецкая консалтинговая компания DMT GmbH & Co провела аудит техническо-геологических и финансовых данных по месторождениям в Чиатура.



«Заключение DMT GmbH & Co подтверждает, что подземная добыча является финансово убыточной.



Компания «Чиатура менеджмент» по согласованию с компанией Грузинский Марганец, приняла решение не возобновлять подземные работы в Чиатуре», — говорится в сообщении.



По заявлению компании, дополнительной причиной принятия упомянутого решения стали социальные обязательства, наложенные на компанию коллективным договором со стороны профсоюза, что еще больше усугубило финансовое положение.



Протест шахтеров в Чиатуре продолжается уже более недели, требуя выполнения обязательств "Georgian Manganese" — начисления заработной платы за февраль. Вчера инициативная группа шахтеров передала мэру Чиатуры письмо, в котором они обращаются к футболисту и личному президенту Иванишвили Михеилу Кавелашвили с просьбой посетить Чиатуру для ознакомления с ситуацией.



У участников протеста есть 5 основных требований (https://t.me/Tbilisi_life/37682) к правительству, среди которых первостепенное — передача управления шахтами Чиатуры в ведение правительства.



К сведению, 5 марта компания "Georgian Manganese" опубликовала на своей странице в Facebook документ "Хроника кризиса в Чиатуре", его подробно и активно тиражировали проправительственные СМИ, в котором утверждается, что в феврале 2025 года компания не смогла выплатить работникам 60% заработной платы, отчасти обвиняя в создавшемся кризисе самих шахтеров и увеличение зарплат, а также мировые цены и нерентабельность подземной добычи марганца:



"Рост себестоимости подземной добычи в Чиатуре и увеличение заработных плат привели компанию к крайнему кризису. Банки уже отказали компании в предоставлении дополнительных кредитов", — сказано в документе.







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