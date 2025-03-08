

Валютные резервы Грузии сократились на 27% в годовом исчислении

08.03.2025 18:11





В феврале 2025 года валютные резервы Грузии сократились на 27% в годовом исчислении, а объем совокупных резервов сократился на 10,8%.



В частности, по данным статистики Национального банка, в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общие резервы сократились на 512,3 млн долларов США, а золотовалютные резервы сократились на 1,166 млрд долларов США.



В частности, по состоянию на февраль 2024 года международные резервы Грузии составили 4,746 млрд долларов США, а в феврале этого года они составляли 4,234 млрд долларов США. В январе 2025 года объем резервов превысил 4,435 млрд долларов.



Что касается конкретно валютных резервов, то, по данным статистики НБГ, по состоянию на февраль 2025 года они составили 3,129 млрд долларов США, что почти на 1,166 млрд долларов США меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 206,9 млн долларов США меньше, чем в январе 2025 года. В частности, в январе объем валютных резервов составил 3,336 млрд долларов США, а в феврале 2024 года — 4,296 млрд долларов США.



Примечательно, что, согласно статистике на февраль 2025 года, НБГ разместил большую часть своих валютных резервов — 2,496 млрд долларов США — в ценных бумагах и держит 633 млн долларов США наличными.



Что касается объема золотых резервов, то по состоянию на февраль 2025 года они составили 650,5 млн долларов.





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