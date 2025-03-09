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Оператор шахт в Чиатура известил сотни рабочих об увольнениях по SMS
09.03.2025 18:41
Сотни жителей шахтерского города Чиатура на западе Грузии получили сообщения об увольнении после того, как управляющая добычей марганца компания Chiatura Management Company (CMC) объявила о полном прекращении подземных работ из-за нерентабельности. Об этом пишет журналистка Сопо Джапаридзе в соцсети X.
На добыче были заняты не менее 2,5 тысячи рабочих – в основном, это жители Чиатура и близлежащих сел. Они опасаются, что с окончательным закрытием шахт экономика города рухнет, а его жители останутся без средств к существованию.
Об увольнении многие шахтеры узнали, когда находились на протестной акции у офиса CMC. Уже более недели они собираются там, требуя выплат зарплат за февраль.
«Спасибо за сотрудничество! Исходя из ситуации в Чиатура, из-за двухлетнего тяжелого финансового положения, к сожалению, план рентабельности провалился. Из-за этого компания прекращает работы на подземной добыче. По поводу компенсаций в связи с прекращением соглашения о сотрудничестве будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в SMS, которое сегодня компания разослала своим сотрудникам.
Уволенные сотрудники призывают правительство Грузии взять на себя ответственность и вмешаться, чтобы спасти шахты.
Накануне в CMC заявили о серьезных финансовых проблемах. В этом они обвинили, в том числе, жителей села Шукрути, которые долгое время блокировали шахты, требуя компенсаций за свои поврежденные дома. В компании говорят, что, пока шахты простаивали, они продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам за счет займов, а теперь банки отказываются выдавать новые кредиты.
Что касается прекращения подземной добычи, главными причинами назвали низкое качество руды, стагнацию цен на марганцевый концентрат и рост операционных расходов.
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