

Натия Турнава: В стране наблюдается хороший, устойчивый приток валюты

10.03.2025 15:07





Президент Национального банка Грузии, член команды "Грузинской мечты", Натия Турнава в разговоре с журналистами заявила, что "в целом, в стране наблюдается хороший, устойчивый приток валюты, что и привело к укреплению лари. Опубликованный уровень инфляции за февраль составил 2,4%, что ниже целевого показателя в 3%. Все это свидетельствует о том, что мы сможем приступить к пополнению резервов".



По ее словам, на объем резервов влияет не только деятельность Национального банка, но и, например, обслуживание внешнего долга.



"Статистика резервов прозрачна – мы публикуем ее регулярно. На их объем влияет не только деятельность Национального банка, но и, например, обслуживание внешнего долга. Динамика резервов изменяется, когда выплата внешнего долга происходит в плановом порядке. Что касается интервенций Национального банка, то в январе-феврале мы их не проводили – иностранную валюту на рынке ни не покупали, ни продавали. С марта начинается период, который традиционно дает нам возможность пополнять резервы и приобретать валюту на рынке. Эти данные публикуются в следующем месяце. Считаем нецелесообразным заранее раскрывать информацию о наших текущих действиях, чтобы не провоцировать спекулятивные настроения."





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