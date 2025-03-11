

Прямые иностранные инвестиции в Грузию в четвертом квартале 2024 года превысили 24%

11.03.2025 11:42





Согласно предварительным данным Национальной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных в Грузии в четвертом квартале 2024 года, составил 367,5 млн долларов США, что на 24,4% превышает уточненные данные за четвертый квартал 2023 года.



По данным «Грузстата», в четвертом квартале 2024 года крупнейшим инвестором среди стран, вкладывающих средства в Грузию, стала Великобритания с объемом инвестиций в 222,6 млн долларов США, что составляет 60,6% от общего объема прямых иностранных инвестиций. На втором месте находится Мальта с 67,9 млн долларов США, а на третьем — Нидерланды с 36,3 млн долларов.



Больше всего прямых иностранных инвестиций было направлено в сферу финансовой и страховой деятельности, объем которых достиг 314,9 млн долларов (85,7%). Второе место занимает сектор недвижимости с 65,8 млн долларов (17,9%), а третье — обрабатывающая промышленность с 23,1 млн долларов США (6,3%).





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