

Американский рынок пережил худший обвал с начала года из-за слов Трампа о рецессии

11.03.2025 12:40





Фондовые индексы США пережили наибольший обвал с начала 2025 года. Это произошло после того, как Трамп отказался исключить рецессию в нынешнем году на фоне введения импортных пошлин. S&P 500 впервые закрылся ниже уровня, который может сигнализировать об ослаблении рынка, а для технологического Nasdaq 100 обвал 10 марта стал худшим с 2022 года



Крупнейшие фондовые индексы США пережили худший обвал с начала 2025 года после того, как президент Дональд Трамп не исключил рецессию в экономике на фоне введения импортных пошлин, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.



Индекс S&P 500 по итогам торгов 10 марта упал на 2,7%, до 5614,56 пункта. Он приблизился к технологической коррекции, потеряв 8,6% после пика 19 февраля, отмечает Bloomberg. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3,8%, до 19 430,95 пункта, потеряв более $1 трлн капитализации. Это стало для него худшим обвалом за день с октября 2022 года.



Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отказался исключить риски рецессии в экономике США из-за введения им пошлин на импорт товаров из Китая, Мексики и Канады. В ответ на вопрос, ожидает ли он рецессию в США в 2025 году, Трамп ответил: «Ненавижу предсказывать подобные вещи. Есть переходный период, поскольку то, что мы делаем, очень масштабно» (цитата по Bloomberg). По словам Трампа, власти «возвращают богатство в Америку», и это «займет немного времени». Уолл-стрит насторожило предупреждение Трампа о «небольших потрясениях» для американцев из-за торговых войн, не уточнив, когда они увидят положительный эффект от его тарифной политики, отмечает Bloomberg.



S&P 500 впервые с ноября 2023 года закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней, прервав серию из 336 сессий выше этого уровня, пишет Bloomberg. Этот показатель — среднее значение индекса за последние 200 торговых дней, которую аналитики и инвесторы используют для определения долгосрочного тренда на рынке. Если индекс ниже 200-дневной скользящей средней, это может быть сигналом о возможном ослаблении рынка.



Если индекс S&P 500 закроется ниже уровня 200-дневной скользящей средней две торговые сессии подряд, это будет сигналом к развороту восходящего тренда, считает технический аналитик и портфельный управляющий Financial Enhancement Group Эндрю Трэшер. Стратеги и экономисты с Уолл-стрит также всё чаще прогнозируют спад экономики США, что создает предпосылки для продолжительной волатильности на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Индекс волатильности Cboe (VIX), известный как «индекс страха» Уолл-стрит, шестую сессию подряд закрылся выше психологически важного уровня в 20 пунктов: обычно это указывает на рост напряжения на рынке.



Глава отдела глобальной рыночной аналитики JPMorgan Chase & Co. Эндрю Тайлер считает, что на рынке может произойти краткосрочный отскок. При этом он предостерег от вложений в этот момент, отметив, что это неразумно. По словам Тайлера, едва ли рынок сможет проигнорировать новые импортные пошлины, которые, как ожидается, начнут действовать 2 апреля.





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