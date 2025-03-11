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В Грузии снижены штрафные комиссии при переносе кредита из одного банка в другой
11.03.2025 21:55
С 1 мая вступают в силу изменения в «Правилах защиты прав потребителей при обслуживании финансовыми организациями», согласно которым уменьшается комиссия за досрочное погашение кредита при его рефинансировании в другом банке.
Что изменится?
▪️ Ранее при досрочном погашении кредита банки взимали штрафную комиссию, которая могла доходить до 2% от суммы остатка.
▪️ Если клиент переносит кредит из одного банка в другой, штраф уменьшается до 0,5% (вместо 2%).
▪️ Новые условия распространяются как на физических лиц, так и на юридические лица с кредитами до 2 млн лари.
Национальный банк Грузии считает, что это решение усилит конкуренцию между финансовыми организациями и даст клиентам возможность выбрать более выгодные условия.
Дополнительные изменения:
▪️ Впервые установлена максимальная комиссия (2%) за досрочное погашение документарных операций (аккредитивы, документарное инкассо, банковские гарантии и т. д.).
▪️ Если клиент гасит кредит своими деньгами (без привлечения другого банка), максимальная комиссия за досрочное погашение остаётся на уровне 2%.
Национальный банк Грузии подчёркивает, что эти изменения направлены на защиту прав потребителей и развитие более конкурентного рынка финансовых услуг.
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