

Национальный банк Грузии сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8,0%

12.03.2025 13:16





Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании 12 марта 2025 года оставил без изменений ставку монетарной политики (ставку рефинансирования). Ставка монетарной политики составляет 8,0%. Информацию об этом распространяет пресс-служба Национального банка Грузии.



Согласно информации НБГ, годовая инфляция остается ниже целевого показателя в 3%.



«По состоянию на февраль 2025 года общий уровень цен вырос на 2,4% в годовом выражении, а базовая инфляция составила 2,0%. Инфляция товаров и услуг местного производства, изменения которой более устойчивы и лучше всего отражают долгосрочные инфляционные ожидания, сохраняется на целевом уровне и в феврале составила 3%. Умеренный рост инфляции и ее приближение к целевому показателю в сравнении с предыдущими месяцами, с одной стороны, было обусловлено реализацией рисков на международных рынках. В частности, рост цен на продовольственное сырье на международных рынках частично передался на локальный рынок и несколько повысил инфляцию по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, умеренный рост инфляции связан с исчерпанием базового эффекта снижения тарифов на электроэнергию.



Следует отметить, что по данным за январь-февраль 2025 года текущие тенденции в основном соответствуют предположениям центрального сценария последнего прогноза Национального банка. На фоне возросшего давления с международных рынков инфляция постепенно приблизится к целевому показателю и останется около него в первой половине 2025 года. Затем, частично под влиянием базового эффекта, она временно превысит целевой уровень и в среднесрочной перспективе стабилизируется вокруг 3%. Однако экономическая активность растет быстрее, чем ожидалось. По предварительным данным, в январе экономический рост составил 11,1%. На данном этапе, наряду с высокой внутренней потребностью, Национальный банк оценивает, что совокупный производственный потенциал экономики остается на высоком уровне, что частично нейтрализует давление со стороны спроса на цены. Совокупный спрос также стимулируется кредитной активностью, что в значительной степени связано с ростом бизнес-кредитов и способствует потенциальному экономическому росту.



На фоне возросшей глобальной неопределенности Комитет денежно-кредитной политики, с одной стороны, рассмотрел сценарий высокоинфляционных рисков, при котором фундаментальные процессы потребуют более высокой траектории учетной ставки, чем в центральном сценарии. В последнее время глобальная неопределенность возросла, что во многом связано с тарифной политикой на международных рынках. Данная политика выявляет признаки экономической фрагментации на международном уровне, что, в свою очередь, усиливает риски ухудшения цепочек поставок и формирования глобально высокоинфляционной среды. Среди внутренних экономических факторов остается актуальным риск ценового давления со стороны спроса.



С другой стороны, Комитет денежно-кредитной политики рассмотрел сценарий низкоинфляционных рисков, при котором фундаментальные процессы потребуют более низкой траектории учетной ставки, чем в центральном сценарии. В результате глобальной неопределенности и тарифной политики индекс доллара ослабевает на мировом рынке. В условиях этих тенденций укрепленный обменный курс окажет влияние на снижение общей инфляции за счет импорта.



По результатам макроэкономического анализа и оценки текущих рисков Комитет по монетарной политики счел оптимальным выбрать осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки и сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 8%.



Будущие изменения в ставке будут зависеть от обновленных макроэкономических прогнозов и анализа рисков.



В любом случае Национальный банк Грузии использует все доступные инструменты для сохранения ценовой стабильности, что означает, что рост общего уровня цен в среднесрочной перспективе будет находиться вблизи 3%», — говорится в сообщении.



Согласно НБГ, следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 7 мая 2025 года.





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