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Отчет ЕС: Бизнес сталкивается с проблемами, которые могут помешать долгосрочной экономической стабильности


13.03.2025   17:03


Несмотря на продолжающийся экономический рост в 2023 году и в начале 2024 года, бизнес в Грузии сталкивается со многими проблемами, в основном из-за политической нестабильности и нехватки рабочей силы.

Об этом говорится в недавно опубликованном отчете ЕС о состоянии бизнес среды в Грузии за 2024 год, опубликованном Представительством Европейского Союза в Грузии.

По данным исследования, проведенного среди примерно 200 компаний, бизнес сталкивается с проблемами, которые могут помешать долгосрочной экономической стабильности.

Согласно отчету, экономическому росту угрожают политические, трудовые и структурные барьеры.

Основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Грузии

В отчете выделены три существенных препятствия, с которыми сталкивается бизнес:

Политическая нестабильность: приостановление процесса вступления в ЕС с июня 2024 года, а также предстоящие парламентские выборы оказывают влияние на деловую среду.

Дефицит рабочей силы и нехватка навыков:

Почти половина опрошенных компаний отмечает нехватку квалифицированных специалистов, что приводит к потерям в производительности на уровне 5-40% и снижает ВВП на 26% ежегодно.

Нестабильность валютного курса:

Колебания курса валюты создает проблемы при принятии финансовых решений и планировании инвестиций.

Кроме того, согласно отчету, опрошенные компании выразили обеспокоенность по поводу коррупции и неэффективной регуляторной среды, особенно в области налоговой политики, государственных закупок и судебной системы, что еще больше усложняет инвестиционный климат.

«Одним из самых значимых выводов отчета является острый дефицит квалифицированных кадров, что привело к потерям доходов бизнеса в размере 55,6 миллиарда лари в год. Высокий уровень эмиграции и несоответствие образовательных программ потребностям рынка усугубляют эту проблему. Несмотря на высокие затраты, инвестиции в корпоративное обучение персонала приносят положительные результаты, что подтверждает необходимость развития человеческих ресурсов как ключевого фактора устойчивости», — говорится в отчете.

Влияние дефицита квалифицированной рабочей силы:

• Потери ВВП: -26% в год
• Дефицит добавочной стоимости: -21,2 миллиарда лари
• Нереализованный бизнес-доход: -55,6 миллиарда лари

Несмотря на то, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Грузии, экспорт в страны ЕС в 2023 году снизился на 18%, что связано с рядом факторов:

• Высокие затраты на соответствие стандартам ЕС
• Недостаток аккредитованных лабораторий для сертификации европейского уровня
• Ограниченное знание компаниями регуляторных требований ЕС

«Кроме того, малые и средние предприятия, несмотря на рост, продолжают сталкиваться с проблемами недостаточного экономического вклада и ограниченного доступа к рынкам ЕС», — говорится в отчете.

В отчете подчеркивается необходимость ускорения судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса.

«Образовательные учреждения должны тесно сотрудничать с частным сектором, чтобы гарантировать, для адаптации программ обучения к потребностям рынка. В то же время улучшение экономической политики и торговой инфраструктуры будет играть решающую роль в интеграции Грузии в рынок ЕС.

Отчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии рисует комплексную картину. Несмотря на продолжающийся экономический рост, ситуацию осложняют политическая неопределенность, нехватка рабочей силы и торговые барьеры. «Для долгосрочной стабильности и успешного выхода на рынок ЕС Грузия должна решить эти структурные проблемы, особенно в сфере развития рабочей силы», — указано в публикации.

Как сообщает Представительство Европейского Союза в Грузии, в отчете за 2024 год в основном рассматривались вопросы нехватки рабочей силы и развития навыков. Как указано в публикации, вопросы, поднятые в отчете, были основаны на ответах около 200 европейских компаний, работающих в Грузии, а также на т.н. кабинетных исследованиях и на интервью с основными источниками информации.


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