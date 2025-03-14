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в Тбилиси открывается официальный магазин клуба «Барселона»
14.03.2025 15:57
Испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что в Тбилиси действительно открывается официальный магазин клуба.
Новости о скором открытии на проспекте Руставели в Тбилиси взбудоражили многих болельщиков, ведь в Грузии подобного проекта ещё не было. Последовала переписка с официальными представителями клуба, где они сначала опровергли, а потом всё же подтвердили, что это будет первый вне Испании официальный магазин. В нём будет представлена форма, атрибутика, сувениры и различные товары с символикой одной из популярных футбольных команд мира.
Для "Барселоны" Тбилиси удачный город. В 2015 году в суперкубке УЕФА со счетом 5:4 и голами Месси, Суареса и Рафиньи они обыграли "Севилью".
Напомню, что 16 мая в Тбилиси на стадионе "Динамо" состоится товарищеский матч между звездами Грузии и "Барселоны". Билеты стоимостью от 20 лари можно приобрести здесь. У хозяев традиционно сыграют Каладзе, Арвеладзе и многие другие, а у испанской команды пока подтвердили участие Рональдиньо, Савиола и Мендьета.
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