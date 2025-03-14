

Cемья Трампа рассматривает возможность приобрести долю в криптобирже Binance - WSJ

14.03.2025 19:27





Представители семьи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) провели переговоры с Binance о возможном приобретении доли в криптовалютной бирже. По информации The Wall Street Journal, Binance связался с семьей Трампа в 2024 году, предложив заключить сделку в рамках плана по возобновлению деятельности Binance.US в стране.



Согласно источникам, знакомым с ситуацией, миллиардер и основатель Binance Чангпен Чжао (Changpeng Zhao), отбывший четырехмесячный тюремный срок в США, добивается помилования от администрации Трампа.



«Неясно, какую форму примет доля семьи Трампа, если сделка состоится, и будет ли она зависеть от помилования», — отмечается в отчете WSJ.



По данным WSJ, потенциальным вариантом может стать сценарий, при котором Трамп получает долю в Binance или продолжает сделку через World Liberty Financial (WLFI) — поддерживаемый Трампом криптовалютный проект, запущенный в сентябре 2024 года.



Трамп стал первым в истории США «криптопрезидентом», запустив свой официальный мемкоин TRUMP за несколько дней до возвращения в Белый дом 20 января. Позже похожий мемкоин представила жена Трампа, Мелания, а сын президента, Эрик Трамп, активно продвигает биткоин и внедрение криптовалют.



Тем временем, руководители Binance ожидают юридического разрешения гражданского дела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против основателя Tron Джастина Сана (Justin Sun), сообщает WSJ.



Сан, объявивший в ноябре 2024 года об инвестиции в размере $30 млн в проект Трампа WLFI, совместно с SEC в феврале 2025 года попросил американский суд приостановить дело.



Ни Сан, ни представители Binance не присутствовали на первом саммите Белого дома по криптовалютам 7 марта 2025 года.





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