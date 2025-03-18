|
|
|
Поезд между Баку и Тбилиси всё же начнёт курсировать с 1 мая 2025 года
18.03.2025 12:06
Пассажироперевозки железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Грузией обсуждаются уже достаточно давно. В феврале эту информацию подтвердил премьер-министр Грузии Кобахидзе, который отметил, что это очень важно и взаимовыгодно для двух государств. А вчера утвердительно напомнил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.
Обычно, если распространяется официальная информация, она согласовывается с противоположной стороной. Восстановление железнодорожного сообщения с 1 мая — это именно официальное подтверждение и очень важная новость. Грузины входят в тройку лидеров среди туристов, посещающих Азербайджан. Естественно, и число туристов из нашей страны в Грузию тоже велико
- заявил азербайджанский депутат.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна