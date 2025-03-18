

Поезд между Баку и Тбилиси всё же начнёт курсировать с 1 мая 2025 года

18.03.2025 12:06





Пассажироперевозки железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Грузией обсуждаются уже достаточно давно. В феврале эту информацию подтвердил премьер-министр Грузии Кобахидзе, который отметил, что это очень важно и взаимовыгодно для двух государств. А вчера утвердительно напомнил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.



Обычно, если распространяется официальная информация, она согласовывается с противоположной стороной. Восстановление железнодорожного сообщения с 1 мая — это именно официальное подтверждение и очень важная новость. Грузины входят в тройку лидеров среди туристов, посещающих Азербайджан. Естественно, и число туристов из нашей страны в Грузию тоже велико

- заявил азербайджанский депутат.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





