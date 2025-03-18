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Парламент Грузии даст дополнительное время для изменений регистрационных данных компаний
18.03.2025 14:20
В Грузии вновь переносится окончательный срок для внесения обязательных изменений в регистрационные данные компаний, сообщает бизнес-портал BM.ge.
Речь идет о поправках в закон «О предпринимателях», согласно которым предприятия, зарегистрированные до 1 января 2022 года, должны были привести свою регистрационные данные в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля 2025 года. Компании, которые это не сделают, будут исключаться из Публичного реестра и не смогут функционировать.
Комитет отраслевой экономики парламента поддержал продление переходного периода еще на год, до 1 апреля 2026 года. Представитель «Грузинской мечты» Торнике Чеишвили заявил на заседании комитета, что около 280 тысяч компаний до сих пор не подали заявки в публичный реестр на корректировку данных.
Глава комитета Шота Берекашвили отметил, что просьбу дать частному сектору дополнительное время для «гармонизации» старой регистрационной документации озвучили представители бизнес-ассоциаций.
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