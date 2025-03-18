

Средняя зарплата в Грузии достигла 2 217 лари в месяц вместе с налогами

18.03.2025 14:22





Среднемесячная номинальная зарплата в Грузии (включая 20% подоходного налога) по итогам 2024 года достигла 2217,5 лари, сообщил «Сакстат».



Без налога это получается 1773 лари (для сравнения, в пересчете на доллар по текущему курсу это около $640 — прим.ред).



За год размер среднемесячной номинальной заработной платы вырос на 8,5%.



По отраслям самые высокие зарплаты в секторе информации и связи, среднемесячная номинальная зарплата здесь 4008,3 лари (-7%). На втором месте финансовая страховая деятельность, 3373,5 лари (+8,5%). В сфере строительства – 3361,8 лари (+9,8%).



Мужчины зарабатывают больше, чем женщины. В четвертом квартале 2024 года средняя месячная заработная плата женщин составила 1778,5 лари, а мужчин — 2653,8 лари.



Уровень зарплаты также зависит от места проживания. Тбилиси лидирует со средней зарплатой в 2583 лари, а Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети находятся на последнем месте, со средней номинальной зарплатой всего 1060 лари.





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