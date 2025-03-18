

ФК "ПСЖ" объявила, что грузинская минеральная вода "MTIS" становится их партнером

18.03.2025 14:33





ФК "ПСЖ" [Paris Saint-Germain], где теперь играет Хвича Кварацхелия, объявил, что грузинская минеральная вода "MTIS" становится их партнером.



Данную воду выпускает "Coca-Cola Bottlers Georgia", но в 2023 году генеральный директор Темур Чкониа анонсировал запуск строительства завода по произведу воды "MTIS".



В заявлении клуба "Paris Saint-Germain" отмечается, что целью партнерства между двумя культовыми брендами является содействие развитию общих ценностей.



"Вода «MTIS» — это флагманский бренд и минеральная вода премиум-класса, чья главная философия — «Живи полноценно», что точно передает грузинский дух и силу, объединяя аутентичность и энергию.

Эти качества также чрезвычайно ценны для Paris Saint-Germain.



Партнерство с водой «MTIS» позволит клубу сделать новые шаги в развитии отношений с грузинскими болельщиками — в стране, где энтузиазм к клубу уже и без того растет".



«Мы с большой гордостью приветствуем нашего регионального партнера — воду "MTIS“! Это партнерство — яркий пример нашего единого видения быть инновационными и совершенными, предлагать нашим болельщикам по всему миру уникальные возможности и прокладывать новые пути для взаимодействия в спорте», — заявил директор по глобальному партнерству Paris Saint-Germain Никола Ибетсон.



«Мы рады заключению партнерства между "MTIS“ и "Paris Saint-Germain". Это сотрудничество поможет нам предложить потребителям не только премиальный напиток, но и подчеркнет наше видение, теперь уже на международном уровне, поддерживая спорт, культурное развитие молодежи и инновации на глобальной арене», — отметил основатель и руководитель Coca-Cola Bottlers Georgia Темур Чкония.



Самый дорогой французский клуб заявляет, что фанаты двух выдающихся брендов могут ожидать совместных мероприятий и инновационных маркетинговых кампаний.





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