

Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 15,6 процента

19.03.2025 13:26





По данным Национальной службы статистики, в январе-феврале 2025 года внешнеторговый оборот Грузии товарами (без учета незадекларированной торговли) составил 3 567,6 млн долларов США, что на 15,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Из них, по данным Национальной службы статистики, экспорт составил 835,4млн долларов США, т.е. увеличился на 4,0 процента, а импорт составил 2 732,2 млн долларов США — рост составил 19,6 процента.



Отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе-феврале 2025 года составило 1 896,9 млн долларов США, что составляет 53,2 процента внешнеторгового оборота.



По данным агентства, в январе-феврале 2025 года доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 71,9 процента. Крупнейшим торговым партнером страны являются США — 486,9 млн долларов. В долларах США Россия – 416,2 млн долларов США и Турции – 384,3 млн долларов США.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





