

Владелец ТВ «Имеди» проиграл спор в Верховном суде Англии

19.03.2025 16:37





19 марта 2025 года Верховный суд Англии и Уэльса оставил в силе решение Апелляционного суда от 21 марта 2023 года, которое подтверждало вердикт от 25 июля 2022 года. Согласно этому решению, Ираклий Рухадзе и его деловые партнеры, Бенджамин Марсон и Игорь Алексеев, обязаны выплатить многомиллионные компенсации компаниям Revoker и Recovery Partners.



Судебные разбирательства по этому делу Рухадзе проигрывал с 2018 года. Верховный суд в составе семи судей единогласно признал его иск необоснованным, а итоговая сумма компенсации с процентами и судебными издержками превысила 170 миллионов долларов.



Дело связано с постановлением английского суда 2018 года, установившим, что Рухадзе и его партнеры совершили «коммерческий сговор», из-за которого компании Recovery Partners GP Limited и Revoker LLP не смогли реализовать крупный инвестиционный проект. Речь идет о многомиллиардных активах Бадри Патаркацишвили, которыми управлял его главный финансист Юджин Джаффе через компанию Salford Capital Partners International. После смерти Патаркацишвили компании Recovery Partners и Revoker должны были заниматься поиском, восстановлением и управлением его активами, но из-за действий Рухадзе и его партнеров утратили эту возможность.





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