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Топ-10 товаров, которые экспортирует Грузия
19.03.2025 21:58
В феврале-январе 2025 года товарооборот страны составил $3,564 млрд, что на 15,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года.
Экспорт увеличился на 4% до $835,4 млн, а импорт — на 19,5% до $2,73 млрд. При этом отрицательный торговый баланс равняется $1,89 млрд или 53,1% внешнеторгового оборота страны.
Топ-10 экспортных товаров Грузии в январе-сентябре 2025 года:
1. Легковые автомобили — $285,2 млн (+8,6%)
2. Руда и концентраты драгоценных металлов — $39,7 млн (+17,3%)
3. Алкогольные напитки — $29,4 млн (-16,3%)
4. Натуральные вина — $29,4 млн (-38,3%)
5. Минеральные и пресные воды — $25,4 млн (+16,8%)
6. Азотные удобрения — $24 млн (+11,9%)
7. Золото — $19,8 млн (+41,3%)
8. Фундук и другие орехи — $18,6 млн (+45,1%)
9. Лимонад — $18,2 млн (+28,9%)
10. Ферросплавы — $16,6 млн (-60,5%)
Первое место в списке стран-экспортёров занимает Кыргызстан: поставки увеличились на 32,7% до $166,6 млн.
Далее следуют Казахстан ($100,7 млн и +19%), Азербайджан ($97,7 млн и -1,8%) и Россия ($71,9 млн и -25,7%).
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