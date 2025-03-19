

Неизвестный инвестор избавился от крупного пакета акций «Газпрома» в 1,2 млрд рублей

19.03.2025 22:50





Неизвестный инвестор на Московской бирже избавился от крупного пакета акций «Газпрома» стоимостью около 1,2 млрд рублей во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, следует из данных в биржевом терминале Quik.



Загадочный трейдер начал продавать в 18.17 мск — спустя примерно час после того, как Путин и Трамп начали телефонный разговор. Меньше чем за минуту был сброшены пакет на суму около 700 млн рублей, следует из биржевых данных.

Продажа осуществлялась «в рынок», в результате чего котировки «Газпрома» на короткое время обвалились на 3,3% — с 173,1 до 167,5 рубля, а затем вернулись к 172,1 рубля.



Ситуация повторилась в 19.45 мск — через 15 минут после того, как переговоры Путина и Трампа завершились. Продажа бумаг «Газпрома» на сумму еще около 500 млн рублей кратковременно уронила котировки на 2,6% — с 173,5 до 169 рублей.



По итогам переговоров, которые продолжались более 1,5 часов и, по данным Reuters, стали самым долгим телефонным разговором президентов РФ и США в истории, Кремль сообщил, что Россия согласна на взаимное прекращение ударов по энергообъектам. Для полного перемирия, которое предлагал Трамп, необходимо «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», а также остановка мобилизации перевооружения ВСУ, подчеркнули в Кремле.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





