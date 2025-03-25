

Подсанкционный российский «Т-банк» предлагает переводить деньги в Грузию

25.03.2025 19:30





Российский «Т-банк» (ранее — «Тинькофф» — ред.) предлагает клиентам осуществлять перевод денег в Грузию. Это предложение ряд держателей карт российского получил по электронной почте, где было отмечено, что транзакцию можно осуществить по номеру карты в Грузию, сообщает Paper Kartuli.



В поддержке банка пояснили, что сделать перевод можно в любой грузинский банк, но только на карты VISA. Валюта перевода в Грузию может быть любой: начиная с 50 рублей (1,65 лари). Максимальная сумма перевода — 50 000 (свыше 1 647 лари). Для перевода необходимо знать номер карты и фамилию, имя и отчество получателя.



Некоторые граждане пишут, что курс при переводе невыгодный, а также есть риск, что «РФ предъявит за зарубежные счета». По российским законам граждане обязаны уведомить налоговую службу об открытии зарубежных счетов и отчитываться о движении средств по ним.



Между тем в апреле 2023 года грузинский банк TBC предупредил о возможности закрытия счетов из-за транзакций, связанных с санкциями против России.



А в декабре 2022-го десятки граждан России получили сообщения от Bank of Georgia о блокировке счетов из-за «внутренней политики банка». Клиентам дали 5 рабочих дней, чтобы вывести деньги. Под блокировку также попали счета грузин и украинцев, но таких случаев было меньше.



Отметим, в феврале 2023 года банк «Тинькофф» попал под 10-й пакет санкций Евросоюза. Спустя месяц банк приостановил валютные переводы в грузинские банки. В феврале 2024 года появилась возможность перевести деньги на грузинские карты через «Сбер», который также находится под санкциями.



Напомним, в 2022 году у «Т-Банка» сменились владельцы — он перестал быть брендом, связанным с бизнесменом Олегом Тиньковым (объявлен в России иностранным агентом — ред.). Компания захотела «уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное».



Источник: SOVA

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