

Нацбанк начал продажу коллекционных монет, посвященных «Евро 2024»

26.03.2025 11:28





С сегодняшнего дня, 26 марта, Национальный банк Грузии начал продажу коллекционных монет на тему «Евро 2024».



Как отмечают в Национальном банке Грузии, символично, что продажа монет совпадает с датой отбора сборной Грузии на чемпионат Европы УЕФА 2024 года.



Напомним, что Национальный банк Грузии выпустил коллекционные золотые и серебряные монеты достоинством 5 лари (золотую – тиражом 1500 экземпляров и серебряную – тиражом 10 000 экземпляров) в ознаменование исторической победы национальной сборной по футболу и участия в чемпионате Европы УЕФА 2024 года.



Эскизы дизайна монет подготовлены Федерацией футбола Грузии совместно с Национальным банком (дизайнер — Бачо Лагвилава), а сами монеты изготовлены Литовским монетным двором.



Цена продажи серебряной монеты составляет 130 лари, а цена продажи золотой монеты — 2200 лари.







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