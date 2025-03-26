

Wolt нарушил закон Грузии о защите прав потребителей

26.03.2025 15:18





Агентство по защите конкуренции и прав потребителей (GCCA) обвинило курьерскую компанию Wolt в нарушении закона о защите прав потребителей. Нарушение связано с «несправедливой коммерческой деятельностью».



Детали. GCCA выяснило, что при предложении «премиум пакета» Wolt не предоставлял пользователям полную, четкую и точную информацию о сути услуги и ее условиях. Компания не сообщала, что снижение стоимости доставки до 0 лари в рамках Wolt+ не освобождает пользователей от других дополнительных расходов — а именно от платы за обслуживание.



Агентство по защите конкуренции и прав потребителей считает, что информация о предложении Wolt вводит или может ввести потребителей в заблуждение.



Решение. GCCA обязало Wolt в течение месяца устранить нарушения — четко прописать условие о взимании платы за обслуживание, а также объяснить, как ее рассчитывают. Кроме того, Wolt должен предоставить компенсацию пользователям, которым был причинен ущерб.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





