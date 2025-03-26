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Wolt нарушил закон Грузии о защите прав потребителей
26.03.2025 15:18
Агентство по защите конкуренции и прав потребителей (GCCA) обвинило курьерскую компанию Wolt в нарушении закона о защите прав потребителей. Нарушение связано с «несправедливой коммерческой деятельностью».
Детали. GCCA выяснило, что при предложении «премиум пакета» Wolt не предоставлял пользователям полную, четкую и точную информацию о сути услуги и ее условиях. Компания не сообщала, что снижение стоимости доставки до 0 лари в рамках Wolt+ не освобождает пользователей от других дополнительных расходов — а именно от платы за обслуживание.
Агентство по защите конкуренции и прав потребителей считает, что информация о предложении Wolt вводит или может ввести потребителей в заблуждение.
Решение. GCCA обязало Wolt в течение месяца устранить нарушения — четко прописать условие о взимании платы за обслуживание, а также объяснить, как ее рассчитывают. Кроме того, Wolt должен предоставить компенсацию пользователям, которым был причинен ущерб.
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